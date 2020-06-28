Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:45:19+03:00

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Мужчина, устроивший стрельбу в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блаффе, Северной Калифорнии, был уволен оттуда в прошлом году.

Как передает The New York Times со ссылкой на лейтенанта Иветта Бордена пресс-секретаря офиса шерифа округа Техама, стрелявшим оказался 31-летний мужчина, опознанный как Луис Лейн, который ранее работал в распределительном центре, но был уволен в феврале 2019 года за то, что не явился на свою смену

Как писал сайт kp.ru, злоумышленник объехал парковку распределительного центра на автомобиле и врезался в здание, после чего вышел из машины и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. В результате стрельбы погибли двое человек и четверо получили ранения. Шеф полиции Кайл Сандерс рассказал, что первые прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с нападавшим и ранили его. Позже стало известно, что правоохранители убили стрелявшего.

ИСТОЧНИК KP.RU