2020-06-28T21:00:49+03:00
Общество

Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат семьям с детьми

По десять тысяч рублей единовременно выплатят на каждого ребёнка младше 16 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минтруде пояснили, как будут перечисляться новые единовременные выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребёнка в семье младше 16 лет.

Родители, ранее обращавшиеся за выплатами, могут больше не заполнять никаких заявлений. В ведомстве уточнили, что при переводе ранее установленных единовременных выплат на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить денежные средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.

В Министерстве отметили, что россияне уже оценили удобство и оперативность в предоставлении выплат, и ведомство не принимало никаких решений по изменению действующего алгоритма.

«Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями. Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», - сообщили в пресс-службе Минтруда.

Напомним, предложение о единовременной выплате в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми младше 16 лет сделал президент России Владимир Путин во ходе своего обращения к согражданам 23 июня. Накануне, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о соответствующих выплатах. Отмечается, что родители, которые ещё не подали документы на пособие, смогут сделать это до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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