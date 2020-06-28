2020-06-28T21:28:58+03:00
Происшествия

Пожарные проверили НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрыве

В здании сработала пожарная сигнализация
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пожарные проверили НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрывеПожарные проверили НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрывеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожарные проверили Институт космических исследований на юго-западе Москвы после поступившего сообщения о возможном взрыве. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, в ходе проверки сотрудники ведомства не обнаружили признаков происшествия.

«Специалисты проверили институт космических исследований РАН после срабатывания пожарной сигнализации. Возгорания не обнаружено», - передает ТАСС слова представителя пресс-службы министерства.

Как ранее сообщало издание со ссылкой на источник в экстренных службах, в здании института сработала пожарная сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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