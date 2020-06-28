Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:22:51+03:00

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Для иностранных граждан, являющихся родственниками россиян, могут упростить условия поездок в Россию. Об этом сообщил, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ», - сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

Иванов уточнил, что на данный момент министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме от близкого родственника - российского гражданина. «Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России», - отметил он.

Получить такие многократные визы, по словам дипломата, смогут иностранцы, являющиеся супругом (супругой), ребенком, братом, сестрой, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой российского гражданина, а срок действия многократных частных виз будет увеличен до одного года.

Кроме того, замминистра сообщил, что внешнеполитическое ведомство считает возможным выдать российские визы бесплатно взамен не использованных из-за пандемии коронавируса, в министерстве также не имеют принципиальных возражений против выдачи туристических виз на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU