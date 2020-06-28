2020-06-28T21:22:51+03:00
Общество

Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян

МИД также считает возможным выдать российский визы бесплатно взамен не использованных из-за коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиянУсловия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Для иностранных граждан, являющихся родственниками россиян, могут упростить условия поездок в Россию. Об этом сообщил, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ», - сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

Иванов уточнил, что на данный момент министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме от близкого родственника - российского гражданина. «Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России», - отметил он.

Получить такие многократные визы, по словам дипломата, смогут иностранцы, являющиеся супругом (супругой), ребенком, братом, сестрой, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой российского гражданина, а срок действия многократных частных виз будет увеличен до одного года.

Кроме того, замминистра сообщил, что внешнеполитическое ведомство считает возможным выдать российские визы бесплатно взамен не использованных из-за пандемии коронавируса, в министерстве также не имеют принципиальных возражений против выдачи туристических виз на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян
Пожарные проверили НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрыве
Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат семьям с детьми
Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии
Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева
"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0
Стрельба на вечеринке в Бразилии: четыре человека погибли
"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*