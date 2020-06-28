В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:45:52+03:00

Подземные толчки зафиксировали в 18 километрах к югу от турецкого курортного города Мармарис

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В воскресенье, 28 июня, вблизи берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы 17.43 по времени UTC (20.43 московскому времени). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине сорока километров, эпицентр находился в 18 километрах к югу от турецкого курортного города Мармарис и в 28 километрах к северу от греческого острова Родос.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 24 июня в восточной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, после сейсмологи зафиксировали 46 афтершоков с меньшей магнитудой. В результате подземных толчков стал один человек, ранения получили по меньшей мере 18 человек. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один из ее сотрудников оказался под обломками. Незадолго до этого, в ночь на 6 июня, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла также на востоке Турции. Толчки почувствовали жители города Малатья.

ИСТОЧНИК KP.RU