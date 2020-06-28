2020-06-28T22:39:53+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 189 тысяч

Количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тысячи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 189 тысячЧисло заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 189 тысячФото: REUTERS
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По состоянию на воскресенье, 28 июня 2020 года, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 9,84 миллиона, а число жертв инфекции уже увеличилось более чем на 4 тысячи и составляет почти 496 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 189 077 новых случая инфицирования COVID-19, днем ранее было выявлено 179 316 заражённых. Число умерших в результате заражения новой инфекцией возросло на 4 612.

Таким образом, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 9 843 073 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 495 760.

Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты, где подтвердили уже 2 452 048 случаев заражения. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших COVID-19 составляет 1 274 974. На третье строчке находится Россия, где были инфицированы более 634 437 человек.

Напомним, что по данным портала Worldometer, число заболевших коронавирусом в мире 28 июня превысило 10 миллионов, а количество летальных исходов «перешагнуло» показатель в полмиллиона. ВОЗ прогнозирует, что 10 миллионов заболевших будет на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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