28 Июнь 2020 2020-06-28T22:54:44+03:00

Сколько иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018 рассказали в МИД РФ Фото: REUTERS

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Заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов рассказал сколько иностранных граждан, въехавших в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули территорию РФ после Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу, - сообщил дипломат в интервью газете «Коммерсант».

Замглавы МИД РФ отметил, что сейчас эти иностранные граждане «по факту являются нелегальными мигрантами».

Напомним, для получения паспорта болельщика необходимо было пройти регистрацию на специальном сайте, который работает на пяти языках мира. Под запретом получения документа те зрители, за которыми уже имеются правонарушения. Fan ID представлял из себя одновременно визу, с помощью которой иностранный гражданин находился на территории России 10 дней во время чемпионата и 10 дней после, а также это был бесплатный городской транспорт и представлял очень большие скидки на авиарейсы между городами, где проходят игры чемпионата

ИСТОЧНИК KP.RU