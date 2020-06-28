2020-06-28T23:30:06+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 23 пациента с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3761 человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За сутки в Москве выявлено 717 новых заразившихся коронавирусомЗа сутки в Москве выявлено 717 новых заразившихся коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 23 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3761 человека.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 220071 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 717 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 67% заболевших – 147095 пациентов, за сутки – 1052.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

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Снятие ограничений не вызвало роста числа заболевших. После отмены самоизоляции ежесуточный прирост был в районе 2000 пациентов. Сейчас он упал меньше психологической отметки в одну тысячу заболевших и сохраняется на уровне 700-800 новых пациентов в день. При этом число снятых из-под наблюдения стабильно выше числа заболевших (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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