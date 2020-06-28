Глава Церкви Англии: Иисус не был Белым

28 Июнь 2020 2020-06-28T23:56:11+03:00

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Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Портал Уэлби на фоне массовых протестов против расизма в США и во многих европейских странах напомнил христианам, что рожденный Девой Марией в Вифлееме Иисус Христос не был белокожим.

«Иисус был выходцем с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы помнили об этом», - написал архиепископ на своей странице в Twitter.

Лидер англиканской церкви добавил, что «Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален, и надежда, которую он предлагает, – это благая весть для всех нас». Свой пост Джастин Уэлби проиллюстрировал «любимыми изображениями» темнокожего Христа.

Архиепископ Кентерберийский заявил, что Иисус Христос не был белым. Фото: Twitter/JustinWelb

Как писал сайт kp.ru, борьба с расизмом во всех его проявлениях обрела особую популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда – темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU