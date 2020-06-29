2020-06-29T00:31:08+03:00
Здоровье

Врач: Шашлык может быть опасен для здоровья

Приготовленным на костре мясом не стоит злоупотреблять
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Врачи предупреждают: шашлык может стать опасным для здоровьяВрачи предупреждают: шашлык может стать опасным для здоровьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Любимый всеми нами шашлык не так безопасен, как может казаться: злоупотребление приготовленным на костре мясом может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша, посоветовав есть его не слишком часто, соблюдать меру и правильно готовить. Она напомнила, что шашлык жарят на открытом огне, и на куски мяса попадает «все что горит» – то есть, сажа, которая «является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний». А если мясо еще и жирное, то горит жир и образовываются трансжиры, они тоже могут вызывать рак. Эксперт советует при жарке шашлыка на огне не допускать образования корочки.

«Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний», - пояснила врач-диетолог телеканалу «Звезда».

Она добавила, что шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например, мясо курицы или индейки. Кроме того, не стоит есть это блюдо в больших количествах, сопровождая обильными возлияниями, ведь злоупотребление алкоголем тоже здоровью пользы не приносит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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