2020-06-29T00:46:32+03:00
Происшествия

В Москве пожарные спасли семь человек из горящей квартиры

Пожар вспыхнул в девятиэтажке на юго-востоке столицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Двух спасенных осматривают медикиДвух спасенных осматривают медикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в воскресенье, 28 июня, в одном из жилых домов на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Из горящей квартиры спасены семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что информация о возгорании по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5 поступила на пульт дежурного перед полуночью, в 23.34. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила около десяти квадратных метров, огонь полностью потушили уже через 20 минут, в 23:54.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены семь человек. Из них один ребенок. Двух спасенных осматривают медики», - говорится в сообщении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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