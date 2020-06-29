2020-06-29T01:11:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона

Всего же в разных странах зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число смертей от коронавируса приходится на США, Бразилию и ВеликобританиюПо данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число смертей от коронавируса приходится на США, Бразилию и ВеликобританиюФото: REUTERS
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Число жертв коронавируса во всем мире превысило полмиллиона. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета на воскресенье, 28 июня, в разных странах от вызываемой этим вирусом двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 500108 человек.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Соединенных Штатах, где умерли более 125,7 тысяч граждан, Бразилии (свыше 57 тысяч) и Великобритании (около 43,6 тысячи).

Всего же в мире с начала пандемии выявлено более 10 миллионов случаев заражения. На первом месте – США, там коронавирусом заразились 2539544 человека, на втором месте Бразилия (1313667 инфицированных), третье место занимает Россия – в нашей стране, по подсчетам университета Хопкинса, зафиксировано 633542 случая. Следом идет Индия, где медики выявили 528859 заразившихся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье ВОЗ сообщила, что с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 9,84 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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