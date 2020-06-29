Лукашенко: Россия не хочет потерять Белоруссию

29 Июнь 2020 2020-06-29T01:37:29+03:00

Белорусский лидер заявил, что он «зажат между молотом и наковальней» – РФ и ЕС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко убежден, что Россия не хочет потерять Белоруссию, которая, по его мнению, осталась единственным верным союзником нашей страны.

«Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь», - заявил он во время выступления в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье, 28 июня.

По словам Лукашенко, республика является вторым крупнейшим покупателем российского газа «после немцев», а белорусские предприятия перерабатывают «огромное количество» российской нефти.

«Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически», - сказал президент соседней страны, пояснив, почему он так считает.

По его мнению, потерять Белоруссию означает «сильнейший удар по внутренней политике России». Кроме того, Лукашенко посетовал, что он оказался «между молотом и наковальней».

«Я зажат между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз, к тому же и котел, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина», - добавил Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU