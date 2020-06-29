Врач: рассказал, что «брутальные мужчины» переносят коронавирус тяжелее

29 Июнь 2020 2020-06-29T02:03:50+03:00

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Давно известно, что заразившиеся коронавирусом мужчины зачастую переносят заболевание COVID-19 гораздо тяжелее, чем представительницы прекрасного пола. Но оказывается, что еще сложнее дело обстоит с «брутальными» мужчинами.

Об этом сайту kp.ru рассказала зав. кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующий отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова, отвечая на вопрос, по каким признакам можно предположить, что болезнь у нового пациента пойдет по тяжелому пути.

«В мире проводились такие исследования, наша клиническая практика их подтвердила. Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса», - сказала врач.

«Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, брутальные мужчины, болеют тяжелее», - добавила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU