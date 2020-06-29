29 Июнь 2020 2020-06-29T02:55:01+03:00

В России за сутки потушили 80 лесных пожаров Фото: REUTERS

Наибольшее число очагов возгорания было в Чукотском автономном округе

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За минувшие сутки в России было потушено 80 лесных пожаров на площади более 2,1 тысячи гектаров. По состоянию на полночь понедельника, 29 июня, на территории всей страны оставалось 246 действующих очагов возгорания общей площадью 165831 гектар, их активно тушили.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2020 в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 2113 гектаров», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

Отмечается, что самая большая площадь лесных пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, где было 14 очагов возгорания и полыхало в общей сложности 41,2 тысячи гектаров леса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за очень жаркого лета в этом году возрастает риск стихийных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU