Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:05:20+03:00

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Начавшаяся 29 июня рабочая неделя будет для россиян сокращенной, поскольку среда, 1 июля, объявлена выходным днем в связи с тем, что именно в этот день состоится основное всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Об этом гражданам страны напомнили в пресс-службе Роструда.

Тем, кто будет 1 июля работать, этот день будет оплачиваться в двойном размере, как праздничный. В Роструде пояснили, что в соответствии с федеральным голосованием на оплатутруда в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и в календарные праздники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, основной день голосования – 1 июля, но в связи со вспышкой коронавируса избирательные участки по всей стране открыты с 25 июня, они работают во всех регионах России с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, есть возможность проголосовать дистанционно.

Подсчет голосов за все семь дней начнется после того, как в восемь часов вечера 1 июля закроются участки для голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU