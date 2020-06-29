2020-06-29T04:48:51+03:00
В мире

Премьер Франции стал мэром города

Эдуар Филипп боролся за пост градоначальника Гавра с коммунистом
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Премьер-министр Франции Эдуар ФилиппПремьер-министр Франции Эдуар ФилиппФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп стал мэром города Гавр на севере страны, с большим отрывом опередив своего соперника в прошедшем в воскресенье втором туре муниципальных выборов.

Глава правительства Пятой республики набрал 58,83% голосов местных жителей, а его конкурента представителя Французской коммунистической партии (ФКП) Жан-Поля Лекока поддержали 41,17% горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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