В США обанкротилась нефтяная компания Chesapeake

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:58:43+03:00

Добытчик сланцевой нефти из Техаса подал заявление о банкротстве

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Американская компания-добытчик сланцевой нефти Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU