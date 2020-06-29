В США обанкротилась нефтяная компания Chesapeake
Добытчик сланцевой нефти из Техаса подал заявление о банкротстве
Американская компания-добытчик сланцевой нефти Chesapeake подала заявление о банкротствеФото: REUTERS
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Американская компания-добытчик сланцевой нефти Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации долга.
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ИСТОЧНИК KP.RU