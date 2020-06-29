Советник Бориса Джонсона по нацбезопасности подал в отставку

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:04:18+03:00

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Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и секретарь правительства Соединенного Королевства Марк Седвилл после более чем 30-летнего пребывания на государственной службе подал в отставку. Об этом сообщил британский кабмин на своем официальном сайте.

Заслуженный госслужащий пообещал Борису Джонсону уйти с обеих должностей не сразу, в конце сентября, чтобы подготовить дела для передачи преемнику. Британский премьер высоко оценил деятельность Седвилла, который за время своей карьеры успел поработать в кабинетах министров семи премьеров. Пост советника по безопасности он занял в 2017 году, а в 2018-м предшественница Джонсона Тереза Мэй назначила его на высокую должность секретаря правительства.

«После выдающегося служения на протяжении десятилетий вы заслужили благодарность нации», - заявил Марку Седвиллу Борис Джонсон.

Ожидается, что его новым советником по нацбезопасности станет Дэвид Фрост, который в сейчас является главным британским переговорщиком с Евросоюзом.

ИСТОЧНИК KP.RU