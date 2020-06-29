2020-06-29T05:38:48+03:00
Происшествия

Из-за сильных ливней в Китае погибли 12 человек

Еще десять жителей провинции Сычуань числятся пропавшими без вести
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Сильные проливные дожди обрушились на провинцию СычуаньСильные проливные дожди обрушились на провинцию СычуаньФото: REUTERS
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Жертвами наводнений, вызванных обрушившимися на китайскую юго-западную провинцию Сычуань мощными ливнями, стали как минимум 12 человек. Судьба еще десяти местных жителей пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Об этом утром в понедельник, 29 июня, сообщило агентство «Синьхуа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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