Трамп: Американская разведка сочла информацию о России и талибах* недостоверной

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:26:10+03:00

Именно поэтому, по словам президента США, ему ничего и не рассказывали

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Президенту США Дональду Трампу объяснили, почему ему ничего не рассказывали о том, что Россия якобы предлагала боевикам движения «Талибан»* вознаграждение за атаки на американских военнослужащих.

Оказывается, разведка Соединенных Штатов сама в такое не поверила. Об этом известил мировое сообщество сам глава Белого дома.

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, статья газеты New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы подстрекали афганских боевиков к атакам на военных США, вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов. Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU