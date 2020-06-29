Последние новости на утро 29 июня 2020: Минтруд объяснил порядок новых выплат семьям с детьми

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:37:21+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 29 июня 2020 года

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В Минтруде пояснили, как будут перечисляться новые единовременные выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребёнка в семье младше 16 лет. Родители, ранее обращавшиеся за выплатами, могут больше не заполнять никаких заявлений. В ведомстве уточнили, что при переводе ранее установленных единовременных выплат на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить денежные средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.

Начавшаяся 29 июня рабочая неделя будет для россиян сокращенной, поскольку среда, 1 июля, объявлена выходным днем в связи с тем, что именно в этот день состоится основное всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Об этом гражданам страны напомнили в пресс-службе Роструда.

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему его предшественник Барак Обама настоял на исключении России из G8. По его мнению, Обама считал Москву слишком сильным политическим соперником для Вашингтона, а «США тогда были слабы во всем, особенно в отношении России».

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ИСТОЧНИК KP.RU