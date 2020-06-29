Эксперты назвали регионы с самой доступной недвижимостью

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:41:50+03:00

В исследовании оценивали возможность семьи с ребёнком купить квартиру в 60 кв. м

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Самой доступной в России оказалась недвижимость на севере страны, а труднее всего купить квартиру в южных регионах и на Северном Кавказе, сообщается в исследовании, оценившем способности на приобретение квартиры площадью в 60 квадратных метров семьёй с одним ребёнком.

Эксперты исследовали возможность такой семьи откладывать средства на покупку квартиру с учётом всех необходимых трат и средней по региону зарплаты. В исследовании, приведённом РИА Новости, сказано, что в 2020 году покупка квартиры стала доступнее - на неё придётся копить 4,6 года.

Лидерами по доступному жилью стали Магаданская область, Ненецкий автономный округ и ХМАО. У жителей этих регионов от средней зарплаты остаётся 49 тысяч рублей для накоплений на квартиру.

За ними в рейтинге следуют Тюменская и Мурманская область, а затем Камчатка. Накопить на жильё в этих регионах возможно за три года.

В Москве средняя стоимость квартиры в 60 кв. м составляет 8,8 миллиона рублей, и накопить на неё можно за 4,6 года. В 2019 году на такую сумму нужно было откладывать 6,3 года.

В Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Севастополе на квартиру семье придётся копить от 13,8 до 15,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU