Транспорт защитит от хакеров «умная система»

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:58:22+03:00

Тендер на ее разработку планируют объявить в III квартале 2020 года

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Транспорт защитят от хакерских атак новой системой мониторинга, которая в режиме онлайн будет определять сбои в работе оборудования и воздействие из вне.

Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс планирует объявить в начале III квартала 2020 года. Планируется, что на создание "умной системы" до 2024 года уйдет 732 млн рублей. Она будет разработана в рамках федерального проекта «Информационная безопасность».

525 млн рублей может быть выделено из бюджета, такая сумма заложена на финансирование проекта в период с 2020–2021 года. Оставшиеся 207 млн пока не учтены.

В ведомстве поясняют, что транспортной отрасли характерны потоки «больших данных», которые необходимо обрабатывать в очень короткое время. Большинство систем способны самостоятельно контролировать вопросы безопасности, но при активно внешнем воздействии или при внутренних отказах нужно оперативно принимать меры «надсистемного» характера.

Единая среда мониторинга защищенности (ЕСМЗ) сможет собирать и обрабатывать все данные об управлении транспортной инфраструктурой. Она же даст ответ, откуда происходит хакерская атака и какие методы были использованы.

Помимо мониторинга атак ЕСМЗ сможет указывать на выход из строя оборудования, нештатную работу ПО, каналов связи и управления, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU