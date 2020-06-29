2020-06-29T07:58:22+03:00
Экономика

Транспорт защитит от хакеров «умная система»

Тендер на ее разработку планируют объявить в III квартале 2020 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Для защиты транспорта от хакерских атак создадут умную систему мониторингаДля защиты транспорта от хакерских атак создадут умную систему мониторингаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Транспорт защитят от хакерских атак новой системой мониторинга, которая в режиме онлайн будет определять сбои в работе оборудования и воздействие из вне.

Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс планирует объявить в начале III квартала 2020 года. Планируется, что на создание "умной системы" до 2024 года уйдет 732 млн рублей. Она будет разработана в рамках федерального проекта «Информационная безопасность».

525 млн рублей может быть выделено из бюджета, такая сумма заложена на финансирование проекта в период с 2020–2021 года. Оставшиеся 207 млн пока не учтены.

В ведомстве поясняют, что транспортной отрасли характерны потоки «больших данных», которые необходимо обрабатывать в очень короткое время. Большинство систем способны самостоятельно контролировать вопросы безопасности, но при активно внешнем воздействии или при внутренних отказах нужно оперативно принимать меры «надсистемного» характера.

Единая среда мониторинга защищенности (ЕСМЗ) сможет собирать и обрабатывать все данные об управлении транспортной инфраструктурой. Она же даст ответ, откуда происходит хакерская атака и какие методы были использованы.

Помимо мониторинга атак ЕСМЗ сможет указывать на выход из строя оборудования, нештатную работу ПО, каналов связи и управления, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24