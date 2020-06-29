В МЧС назвал регионы, где чаще всего тонут люди

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:25:30+03:00

В МЧС напомнили об опасности купания в необорудованных местах Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В МЧС напомнили, что в летний сезон особенно остро стоит вопрос безопасности во время отдыха у воды. Чаще всего люди тонут, когда совмещают отдых с употреблением алкоголя. Взрослые погибают из-за незнания элементарных правил безопасности, дети – из-за невнимательности со стороны родителей.

В «лидерах» по трагедиям на воде Приволжский федеральный округ. Здесь с начала года утонули 140 человек. Всего по стране произошло свыше 700 несчастных случаев.

Чаще стали тонуть в следующих регионах:

Татарстан,

Башкортостан,

Чувашия,

Ленинградская область,

Кировская область,

Оренбургская область,

Самарская область,

Свердловская область,

Тюменская область.

Спасатели отмечают, что многие погибшие купаются в необорудованных местах. Табличка «купаться запрещено» - это не чей-то каприза, а предупреждение об опасности. Есть погибшие, которые нарушили правила пользования маломерными судами.

- Статистика по погибшим за полугодие будет озвучена 2 июля. Пока можно сказать, что жертв могло быть больше, спасателям удалось помочь свыше 1800 тонущим. Эти данные включают в себя и зимний период, - пояснили «Известиям» в МЧС России.

Врач, мануальный терапевт и спортсмен-любитель Алексей Лютых напомнил, что употребление алкоголя и длительные заплывы крайне опасны. Человеку сложно рассчитать свои силы, кажется, что «море по колено».

- Есть иллюзия, что энергии хватит до противоположного берега, но силы быстро покидают пьяного. Дышится по-другому, быстро покидают силы и во время очередного вдоха пловец может наглотаться воды, - комментирует Лютых.

Еще одна опасность – подводные холодные ключи, которые могут вызвать

судорогу. Это опасность даже для трезвого человека, для пьяного – особенно.

- Особенно часто переоценивают свои силы под действием алкоголя люди в возрасте. Причем иногда беда случается уже на берегу — инфаркт или тромбоэмболия, которые могут закончиться скоропостижной смертью, - заключил врач.

В минувшие выходные в Красноярском крае утонули трое детей и один взрослый мужчина. Двоих удалось спасти: один из них отправился рыбачить, а второй катался на гидроцикле, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU