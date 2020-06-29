Штат Миссисипи готов сменить флаг из-за протестов против расизма

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:38:24+03:00

Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Миссисипи готовы сменить флаг штата из-за изображённой на нём символики Конфедерации южных штатов, заявил губернатор Тейт Ривз. Миссисипи является единственным штатом Америки, сохранившем символику конфедератов по сей день. Обсуждение изменений началось на фоне протестов.

- Законодательные органы уже несколько дней остаются в тупике по вопросу создания нового флага штата. Споры о флаге 1894 года не утихают, и пришло время положить им конец, как и самому флагу. Если законопроект отправят мне в эти выходные, я его подпишу, - написал губернатор в своём Twitter.

Напомним, волну протестов в США спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский Дерек Шовин задушил его коленом во время задержания. Сейчас ему грозит до 40 лет тюрьмы.

На фоне обострившейся в США дискуссии о существующем расизме в нескольких городах снесли памятники южанам, воевавшим в Гражданской войне.

Сайт KP.ru также сообщал, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила убрать памятники конфедератам-рабовладельцам из здания Капитолия.

ИСТОЧНИК KP.RU