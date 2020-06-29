Штат Миссисипи готов сменить флаг из-за протестов против расизма
В Миссисипи готовы сменить флаг штата из-за изображённой на нём символики Конфедерации южных штатов, заявил губернатор Тейт Ривз. Миссисипи является единственным штатом Америки, сохранившем символику конфедератов по сей день. Обсуждение изменений началось на фоне протестов.
- Законодательные органы уже несколько дней остаются в тупике по вопросу создания нового флага штата. Споры о флаге 1894 года не утихают, и пришло время положить им конец, как и самому флагу. Если законопроект отправят мне в эти выходные, я его подпишу, - написал губернатор в своём Twitter.
Напомним, волну протестов в США спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский Дерек Шовин задушил его коленом во время задержания. Сейчас ему грозит до 40 лет тюрьмы.
На фоне обострившейся в США дискуссии о существующем расизме в нескольких городах снесли памятники южанам, воевавшим в Гражданской войне.
Сайт KP.ru также сообщал, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила убрать памятники конфедератам-рабовладельцам из здания Капитолия.
ИСТОЧНИК KP.RU