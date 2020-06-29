Походы в банк заменят «Госуслуги»

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:48:20+03:00

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Банки планируют перенести часть своих услуг в виртуальных режим. Клиентам предложат оформить пластиковую карту, увеличить кредитный лимит или открыть вклад через заявление на сайте «Госуслуги».

Это позволит сократить время на походы в офис и заполнение заявки на сайте банка, так как все данные уже имеют на госпортале. К тому же, не нужно собирать справки из ПФР и ФНС.

Кредитные организации видят свой плюс – процедура проверки документов будет упрощена.

К пилотному проекту уже подключились 10 банков, а более 113 тысяч клиентов дали согласие на обработку персональных данных. Такие данные «Известиям» предоставили в ЦБ.

На старте проекта воспользоваться сервисами можно будет только с компьютера, а в будущем функционал интегрируют с мобильным приложением.

- Если человек уже выступает клиентом банка, сервис которого выбрал, после заполнения заявки ему остается только завизировать договор — онлайн с помощью электронной подписи или поставив ее на бланке в одном из офисов, - пояснила гендиректор Ассоциации ФинТех (АФТ) Татьяна Жаркова (на площадке этой ассоциации была разработана концепция Цифрового профиля).

А вот клиенту, который ранее в банке не обслуживался, нужно будет пройти процедуру идентификации личности. Это можно сделать двумя путями: либо удаленно через единую биометрическую систему (если в системе имеются слепки лица и голоса), либо лично в офисе банка с паспортом.

Тем временем на фоне пандемии коронавируса банки приняли решение сократить россиянам лимит по овердрафту и стали более осмотрительно подходить к выдачи кредита, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU