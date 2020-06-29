2020-06-29T09:08:11+03:00
В мире

У двух российских моряков с корабля в Пусане подтвержден коронавирус

Российский экипаж находится в южнокорейском порту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зараженных увезли в больницуЗараженных увезли в больницуФото: EAST NEWS
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Еще у двух моряков с корабля Ice Stream обнаружен коронавирус. Напомним, судно находится в южнокорейском порту в Пусане. Как сообщила ТАСС гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова, ранее инфекцию выявили у 16 моряков.

Всего на грузовом судне был 21 человек. Зараженных увезли в больницу, еще пять членов экипажа остались на корабле, им сделали повторные тесты. Вирус нашли у двух человек.

- Двух человек положили в больницу, тесты положительные, — цитирует ТАСС Екатерину Морозову.

Карантин для оставшихся продлится две недели. Моряков разместили в гостинице, им запрещено покидать свои номера и контактировать с другими людьми. Состояние госпитализированных удовлетворительное, у большинства нет симптомов простудного заболевания. После того, как тесты будут отрицательными, морякам разрешат вернуться на корабль и продолжить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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