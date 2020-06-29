2020-06-29T09:08:38+03:00
В мире

В китайских СМИ написали о "смертоносных машинах" на параде Победы в Москве

Наибольшее внимание привлекли танки Т-90М и Т-80БВМ
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в МосквеКитайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, участвовавшие в параде Победы в Москве названы "смертоносными машинами" в статье китайского издания "Хуаньтю шибао".

- Основной боевой танк, который называют "смертоносной машиной", - главный герой парада Победы за последние годы, - сказано в публикации газеты.

Также отмечается, что у танка высокие показатели боевой эффективности, а также соответствие эксплуатационным требованиям, которые российская армия предъявляет на период замены боевого вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У бессимптомных носителей антитела к коронавирусу исчезают через две недели
Названы регионы, где дешевле всего сдать анализ крови
Бармен получил 80 000 долларов чаевых за отказ обслуживать клиента без маски
В китайских СМИ написали о "смертоносных машинах" на параде Победы в Москве
У двух российских моряков с корабля в Пусане подтвержден коронавирус
Походы в банк заменят «Госуслуги»
Штат Миссисипи готов сменить флаг из-за протестов против расизма
В МЧС назвал регионы, где чаще всего тонут люди
В США заявили о гибели американских военных из-за "сговора" России и Талибана*
Транспорт защитит от хакеров «умная система»
Эксперты назвали регионы с самой доступной недвижимостью
Последние новости на утро 29 июня 2020: Минтруд объяснил порядок новых выплат семьям с детьми
Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о якобы найденных мусорных пакетах с медкартами
Трамп: Американская разведка сочла информацию о России и талибах* недостоверной
Из-за сильных ливней в Китае погибли 12 человек
Советник Бориса Джонсона по нацбезопасности подал в отставку
В США обанкротилась нефтяная компания Chesapeake
Премьер Франции стал мэром города
Себестоимость ракеты «Ангара» снизят на 3 млрд рублей
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Дуда поблагодарил поляков за поддержку на президентских выборах
В России за сутки потушили 80 лесных пожаров