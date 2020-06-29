Бармен получил 80 000 долларов чаевых за отказ обслуживать клиента без маски
Бармен из Сан-Диего Ленин Гутьеррес стал звездой соцсетей и получил хорошую денежную компенсацию за свою принципиальность.
Когда в Starbucks зашла женщина и попыталась заказать кофе, Гутьеррес вежливо спросил, нет ли у нее при себе маски. Он рассказал о правилах работы в кофейне - все клиенты и персонал обязаны защищать лицо в помещении в связи с риском заражения коронавирусом. Такой ответ женщине не понравился и она поскандалив, решила опозорить парня в соцсетях. Достала телефон, сделала фото сотрудника кафе и поспешила выложить снимок в facebook, сопроводив пост "разгромным" текстом:
- В следующий раз я вызову полицейских и принесу медицинское исключение,- написала Эмбер Линн Жиль.
Но вместо того, чтобы критиковать парня, пользователи соцсетей встали на его защиту.
- Когда я понял, кто это, я просто подумал:« Ого, она действительно написала обо мне, - сказал Гутьеррес CNN. - Я начал читать комментарии и просто смеялся над мемами, созданными людьми об этой "встрече в дикой природе".
В соцсетях предложили открыть сбор денег-чаевых для принципиального бариста. В итоге, собрали почти 80 000 долларов.
Парень признался журналистам, что потратит деньги свою мечту - он хочет научиться танцевать, а часть сумму решил направить благотворительным организациям.
ИСТОЧНИК KP.RU