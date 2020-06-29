2020-06-29T09:58:33+03:00
Наука

"Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фейком: британские СМИ выдали игрушку на ниточке за корабль пришельцев

Мужчина сам опубликовал разоблачение в своём Facebook
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фейк успели подхватить британские СМИФейк успели подхватить британские СМИФото: Twitter.com
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В Польше мужчина сообщил о том, что ему удалось сфотографировать неопознанный летающий объект, и это первые подобные фотографии в хорошем качестве. Он передал их уфологам, и те подтвердили подлинность снимков, однако сам мужчина позже признался, что сделал летающую тарелку сам.

Фейк успели подхватить британские СМИ. В публикации The Mirror сказано, что житель деревни Ястрово в 280 километрах от Варшавы услышал странный звук во время поездки на велосипеде, а затем увидел парящий в воздухе предмет, напоминающий летающую тарелку.

"Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фейком Фото: Twitter.com

"Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фейкомФото: Twitter.com

Он успел сделать пять фотографий на телефон, а затем объект исчез. Мужчина не хочет раскрывать свою личность, чтобы не получить репутацию сумасшедшего. Сейчас он передал фотографии польскому уфологу Роберту Бернатовичу, их также изучает бывший глава отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филипп Мэнтл. После обсуждения с бывшим сотрудником Airbus Джейсоном Гливом они пришли к выводу о подлинности этих снимков. Мэнтл назвал их "лучшими за последние 40 лет". Металлический объект на фото находится над землёй на высоте 45-60 метров, однако его происхождение пока изучают специалисты.

Позже мужчина написал в своём Facebook, что сделал фейковые фотографии металлического волчка на леске два года назад, чтобы доказать доверчивость Бернатовича. В своём посте он также опубликовал фотографии, как создавал "НЛО".

- Мне очень жаль, но это фейк. Я сделал эти фотографии, чтобы показать всем, какой доверчивый и сумасшедший Роберт Бернатович. Я не думал, что он станет отправлять их за границу. Мне жаль, что вас обманули, я не хотел втягивать в это кого-то, кроме Бернатовича.

Мужчина сам опубликовал разоблачение в своём Facebook Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужчина сам опубликовал разоблачение в своём FacebookФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Я сделал эти фотографии больше двух лет назад, и сразу написал мистеру Роберту. Он почти сразу знал, что это подделка, что делает ещё более странным то, что Бернатович стал передавать эти фотографии дальше, - сказано в публикации автора снимков НЛО.

Ранее сайт KP.ru писал об опубликованных Пентагоном трёх видео с НЛО. Записи сделали экипажи американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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