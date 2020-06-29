Проживающая в Монако Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого критиковала

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:03:00+03:00

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Бывшая звезда "Дома 2" Виктория Боня получила помощь от государства в размере МРОТ. Это та самая выплата, которую телеведущая и блогер ранее яростно критиковала. Ее пост в Instagram вызвал критику со стороны многих россиян - женщина заявила, что нельзя вот так просто раздавать деньги "всяким алкашам и нищебродам".

На сумму в размере МРОТ могут рассчитывать наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса социальные группы россиян, а также бизнесмены, к которым Виктория и относится. Заявку на выплаты, кстати, подала не только она, но и другие звезды шоу-бизнеса.

- Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130,- написала она в соцсетях.

Виктория Боня уточнила, что не просила бухгалтера подавать заявление, а сумма господдержки, подчеркнула бывшая участница реалити-шоу, не покроет понесенные убытки. Потому, несмотря на кризис, решила отдать деньги нуждающимся.

- От себя и от своего бренда джинс я готова перевести еще две таких суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах,- сообщила Боня.

victoriabonya Виктория Боня получила выплату в размере МРОТ

Выбирать семью нуждающихся она собирается вместе со своими подписчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU