Греф заявил об укреплении рубля к концу года
Глава Сбербанка считает, что курс рубля может вырасти примерно на 10%
Герман Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за долларФото: Росконгресс
Изменить размер текста:
Российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар к концу 2020 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Он пояснил, что укрепление национальной валюты будет связано с ценой на нефть.
- Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару, - сообщил Греф в интервью ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU