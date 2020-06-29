Греф заявил об укреплении рубля к концу года

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:16:43+03:00

Герман Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар Фото: Росконгресс

Глава Сбербанка считает, что курс рубля может вырасти примерно на 10%

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Российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар к концу 2020 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он пояснил, что укрепление национальной валюты будет связано с ценой на нефть.

- Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару, - сообщил Греф в интервью ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU