Подросток изобрел защищающие от заражения коронавирусом часы

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:35:12+03:00

15-летний Макс Мелия в очередной раз выслушал от мамы наказ не трогать лицо руками и решил создать гаджет

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Мамы в Великобритании такие же, как и везде - родительница 15-летнего Макса Мелия тоже каждый день делала сыну замечания - не трогай руками лицо. А с приходом пандемии коронавируса наставления стали звучать все чаще. Правда, удержаться от того, чтобы потереть или почесать лоб или нос, едва ли сможет не то то каждый подросток, даже взрослый.

А потом мама и папа Макса оба заразились коронавирусом. Тогда то подросток и понял, насколько серьезна опасность. Он решил, что нужно создать гаджет, который бы не давал человеку трогать руками лицо. Макс стал работать над созданием антикоронавирусных часов, благо, была изоляция и времени стало больше.

Вместе с отцом разработали "начинку" гаджета - часы распознают жесты, когда человек подносит их к лицу, начинают вибрировать. с оболочкой помог знакомый дизайнер. А дальше парень открыл онлайн сбор денег и собрал уже 15 000 долларов.

- Я считаю, что это устройство может реально изменить ситуацию в борьбе с коронавирусом, и поэтому я намерен сделать все возможное, чтобы вывести его на рынок, - сказал Макс в интервью CNN.

На поток производство часов хотят поставить уже в сентябре, гаджет будет стоить 111 долларов. Макс советует прикупить сразу двое часов, чтобы защитить лицо от правой и левой рук.

ИСТОЧНИК KP.RU