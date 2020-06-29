Для родителей детей инвалидов предложили ввести дополнительные меры поддержки

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:19:33+03:00

В России хотят сохранить госвыплату даже при наличии оплачиваемой работы

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Родителям детей инвалидов могут позволить выполнять оплачиваемую работу без лишения их при этом государственного пособия. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение уже направлено в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

Отмечается, что на сегодняшний день родители или опекуны ребенка-инвалида или инвалида детства I группы не могут получать государственную выплату в размере 10 тысяч рублей, если они уже имеют оплачиваемую работу, независимо от их уровня дохода.

Также Волынец добавила, что родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом, не имеют возможности для полноценного трудоустройства, но могут выполнять небольшие подработки и иметь небольшие источники дохода, к примеру, в режиме самозанятости.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия», — цитирует обращение председателя Национального родительского комитета RT.

По мнению Волынец, сохранение госвыплаты при наличии небольшого источника дохода может улучшить качество жизни семей с ребенком-инвалидом.

Напомним, ранее стало известно, что в России хотят увеличить размер материнского капитала на первого ребенка. К 2023 сумма капитала может превысить полмиллиона, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU