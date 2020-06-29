В России зарегистрировано 6 719 случаев коронавируса за сутки

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:50:39+03:00

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В России за сутки коронавирус обнаружили у 6719 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 641 156. Такие данные на 29 июня приводит оперштаб.

Вылечившихся становится с каждым днем все больше - 4 343 пациента получили отрицательные тесты и сняты с наблюдения, всего коронавирус победили 403 430 человек. Но болезнь все еще опасна, особенно для людей из группы риска - для пожилых, диабетиков, сердечников, людей с лишним весом. Вирус вызывает осложнения в работе внутренних органов, что может привести к гибели. За сутки скончались 93 человека, всего от нового вируса погибли в России 9 166 человек.

Не имеют симптомов болезни 31,6 процентов носителей вируса.

Китайские ученые считают, что у людей без симптомов, но с положительным тестом на Covid-19 не всегда возникает иммунитет к заболеванию, а сами антитела, если и появляются, то сохраняются на меньший срок, чем у пациентов с симптомами.

ИСТОЧНИК KP.RU