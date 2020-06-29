Боевики напали на фондовую биржу в Пакистане

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:53:50+03:00

На одну из крупнейших бирж Карачи совершено нападение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Боевики напали на здание пакистанской фондовой биржи в городе Карачи. Жертвами стали двое - охранник и полицейский, еще несколько человек пострадали. Все четверо нападавших уничтожены.

Нападение произошло в понедельник утром. Боевики ворвались на территорию биржи и стали угрожать оружием и гранатами. Здание находилось в зоне повышенной безопасности. На территории биржи также располагаются главные офисы многих частных банков.

«Четверо нападавших были убиты, они приехали на серебристой машине «Королла», - сказал начальник полиции Карачи Гулам Наби Мемон.

Шазия Джехан, пресс-секретарь полиции, заявил, что, как только поступил сигнал тревоги, на место был вызван отряд по обезвреживанию бомб. Специалисты провели работу по устранению в помещении взрывных устройств, сообщает The Guardian.

Фондовая биржа в Карачи является крупнейшей из тройки бирж, расположенных в портовом городе Пакистана. Биржа была основана в 1947 году. Принадлежит зарегистрированным на бирже брокерским фирмам.

ИСТОЧНИК KP.RU