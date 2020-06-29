Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:00:12+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении находятся 310 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это те люди, у которых есть симптомы, включая "тяжелых пациентов".

Согласно опубликованным им в Facebook графикам, за минувшие сутки 13 человек выписаны из больницы, пять пациентов умерли.

Кривая заболеваемости идет "волнами", пик пришелся на последнюю неделю апреля, когда в больнице на лечении состояли больше 600 пациентов. Далее кривая устремилась вниз, но с июня начался небольшой рост. Как раз в это время сняли часть ограничений и многие решили, что можно отказываться от масок и других средств защиты от вируса.

На аппарате искусственной вентиляции легких в Коммунарке находятся меньше пациентов, чем в начале мая - в среднем 19 человек.

Всего в России за сутки коронавирус обнаружен у 6 719 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU