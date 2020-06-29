Москва вошла в рейтинг самых перспективных технологичных городов Европы

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:56:34+03:00

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Москва заняла 18-е место в рейтинге Tech Cities of the Future. В почетный список вошли самые перспективные европейские города с точки зрения инвестиций в технологии, инновации и стартапы. Специалисты проанализировали данные 76 городов и назвали двадцатку лучших.

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, «Экосистема стартапов», поднялась сразу на 10-ю строчку», — заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова РИАМО.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что составленный рейтинг подтверждает достижения Москвы в создании благоприятных условий для развития технологичного бизнеса.

В пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. Рейтинг формировался на основе общих результатов по пяти категориям: «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность», передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU