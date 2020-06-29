2020-06-29T11:00:19+03:00
Общество

Эксперты объяснили, почему стоит отключать геолокацию на смартфонах

Это предотвратит сбор личных данных и сэкономит заряд батареи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфонеЭксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отключать передачу геолокации в приложениях рекомендуют владельцам смартфонов, которые беспокоятся из-за сбора личных данных, заявил заявил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Он также отметил, что отключить геолокацию можно как в отдельных приложениях, так и полностью на уровне операционной системы.

Гриценко рассказал в интервью агентству "Прайм", что приложения обмениваются информацией о пользователе ради рекламных предложений. Также это может незначительно продлить работу смартфона.

При этом, отмечает эксперт, стоит сразу выбрать приложения, которым можно передавать геолокацию, и отключить для остальных. Ручное включение в настройках каждый раз при необходимости затратит много времени.

- Использование геолокации очень полезно для пользователей мессенджеров – например, в WhatsApp можно поделиться своим местоположением с друзьями в реальном времени, чтобы проще "найтись" на улице. При этом стоит помнить, что если эта функция включена, то она постоянно работает в фоне, и Facebook, которому принадлежит популярный мессенджер, получает данные о вашей геолокации, - добавил Гриценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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