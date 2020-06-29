2020-06-29T11:17:38+03:00
Общество

Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова

Замминистра отвечал за информационную безопасность
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Соколов Фото: digital.gov.ruАлексей Соколов Фото: digital.gov.ru
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Премьер-министр Михаил Мишустин уволил с посла заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства, в документе сказано, что глава кабмина освободил Соколова от должности по его просьбе.

Алексей Соколов находился на госслужбе с 2003 года. Работал советником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а с 2008 года перешел на службу в администрацию президента. Заместителем министра стал в 2014 году, отвечал за информационную безопасность, курировал нацпроект "Цифровая экономика". В числе проектов, которыми он занимался - переход на отечественное программное обеспечение, к 2024 году, рассчитывал, что около 70 процентов российских компаний будут использовать наше ПО, а не импортное.

Ранее в СМИ звучали версии, что Соколов возможно покинет свой пост по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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