2020-06-29T11:31:35+03:00
Общество

Около 40 сотрудников МИД заразились коронавирусом

Один человек умер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что коронавирусом заразились около 40 сотрудников ведомства. Среди инфицированных есть как работники центрального аппарата в Москве, так и сотрудники из регионов.

- Подавляющее большинство в легкой форме. Один летальный случай, - сказал министр в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.

Погибший сотрудник находился в группе риска - ему было 62 года. Заразился он, вероятно, от своей жены, которая работает в "скорой". У нее не было симптомов, но болезнь могла протекать и при их отсутствии. Бессимптомный, но инфицированный человек, способен заражать других людей.

Сергей Лавров сообщил, что в министерстве соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы. С объявлением нерабочих дней в конце марта, ведомство перешло на дистанционную работу, более того - половина коллектива до сих пор трудится на удаленке во избежание новых вспышек заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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