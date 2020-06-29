Около 40 сотрудников МИД заразились коронавирусом
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что коронавирусом заразились около 40 сотрудников ведомства. Среди инфицированных есть как работники центрального аппарата в Москве, так и сотрудники из регионов.
- Подавляющее большинство в легкой форме. Один летальный случай, - сказал министр в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.
Погибший сотрудник находился в группе риска - ему было 62 года. Заразился он, вероятно, от своей жены, которая работает в "скорой". У нее не было симптомов, но болезнь могла протекать и при их отсутствии. Бессимптомный, но инфицированный человек, способен заражать других людей.
Сергей Лавров сообщил, что в министерстве соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы. С объявлением нерабочих дней в конце марта, ведомство перешло на дистанционную работу, более того - половина коллектива до сих пор трудится на удаленке во избежание новых вспышек заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU