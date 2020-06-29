2020-06-29T12:15:34+03:00
Происшествия

6-летний сын спас мать от нападения озверевшего алабая

Собака чуть не отгрызла жертве руку, а хозяин питомца даже не извинился
Елена АКИМОВА
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Пострадавшая Ольга с сыном. ФОТО: с сайта mk.ruПострадавшая Ольга с сыном. ФОТО: с сайта mk.ru
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В Москве врачи пытаются спасти руку 35-летней жительницы Подмосковья – на нее напал соседский алабай. Жуткий случай произошел 20 июня в деревне Ивановка.

Ольга отправилась на работу, проводить маму до магазина, где она трудится администратором, вызвался младший сын. Шестилетний мальчик ехал рядом на велосипеде, а старший, 9-летний, предпочел остаться дома.

В какой-то момент ребенок вырвался вперед и это спасло ему жизнь. С соседнего участка выскочил здоровенный алабай. Разъяренное животное набросилось на прохожую. Учитывая размеры собаки, отбиться от нее самостоятельно у пострадавшей не было никаких шансов.

Алабай часто вырывался на улицу и пугал жителей. ФОТО: с сайта mk.ru

Алабай часто вырывался на улицу и пугал жителей. ФОТО: с сайта mk.ru

Крики мамы услышал сын, он сразу понял, что нужна помощь взрослых и, не теряя ни минуты, буквально полетел к магазину. Сотрудники помчались спасать коллегу и совместными усилиями смогли отогнать алабая.Ольга начала кричать и размахивать сумкой, пытаясь сбить собаку с толку. Это только раззадорило зверя, он прыгнул и вцепился в руку жертве. Сначала грыз кисть, потом стал подбираться ближе к шее.

Окровавленную Ольгу забрали врачи скорой помощи. Сначала ее доставили в местную больницу, но врачи даже не стали браться за тяжелую пациентку. Травмы были так серьезны, что ее без промедления отправили в Москву. Сначала пострадавшая попала в НИИ Склифосовского, а затем в 67-ю больницу.

Часть руки врачам пришлось ампутировать, пациентка лишилась кисти, запястья и фрагмента предплечья. Начался сильный воспалительный процесс, и медики не стали рисковать. Впереди Ольгу ждет еще одна сложная операция.

На помощь дочери приехали родители из Мордовии. Пока она будет в больнице, бабушка и дедушка присмотрят за мальчишками. Мужа у Ольги нет, он был сотрудников ФСБ и погиб несколько лет назад.

Хозяин алабая уверяет, что усыпил питомца ФОТО: с сайта mk.ru

Хозяин алабая уверяет, что усыпил питомца ФОТО: с сайта mk.ru

По словам пострадавшей стороны, мужчина отказывается идти на конфликт и заявляет, что после нападения усыпил пса. Хотя разрешение на это должен дать местный ветеринар. К тому же, перед усыплением животного должны наблюдать в течении десяти дней.Что касается хозяина собаки, то пенсионер даже не извинился. Животное и ранее много раз оказывалось на улице, пугая жителей своим грозным видом. Мужчина только отмахивался от претензий соседей, хотя с Ольгой никогда конфликтов не было, они сохраняли добрососедские отношения.

Сам пенсионер настаивает на другой версии. Он утверждает, что пытался решить все вопросы с пострадавшими, но они не идут на контакт. Так что теперь планирует нанять адвоката на случай, если дело дойдет до суда, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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