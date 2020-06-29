В России с 15 июля открываются кинотеатры

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:35:37+03:00

Работать они будут с соблюдением санитарных правил

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 15 июня возобновят работу кинотеатры.

Перерыв в работе составил больше трех месяцев - массовые мероприятия были отменены из-за риска распространения коронавируса. Со снижением числа заболевших, в регионах снимают ограничения: сначала разрешили прогулки и отменили самоизоляцию, затем возобновили деятельность летние веранды кафе, салоны красоты, теперь очередь за кино.

- Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения,- приводит слова Чернышенко "Интерфакс".

Правда, работать кинотеатры будут по-новому: масочный режим, обработка зала после сеансов и специальная рассадка зрителей.

Вице-премьер рассказал также о туристическом сезоне в России, он из-за пандемии начался позже обычного, но продлится, рассчитывают в правительстве, до октября-ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU