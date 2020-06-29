Мишустин заявил о возможностях для дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка снизилась до 7,4% в том числе из-за льготной ипотеки под 6,5%
Мишустин заявил, что есть потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотекеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин завил, что в России есть возможности для дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
Глава кабмина отметил, что по данным Центробанка ипотечная ставка снизилась в мае до 7,4%.
- Этому способствует, в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%, - добавил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU