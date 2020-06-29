Мишустин расширил возможности для получения ипотеки под 6,5%

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:48:08+03:00

В регионах ипотеку под минимальный процент можно взять на жилье, стоимостью до 6 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В России расширяют льготную ипотеку под 6,5 процентов - постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Решение о введении ставки под 6,5 процентов годовых принял президент Владимир Путин - он сообщил о новых мерах поддержки во время обращения к россиянам 23 июня.

Программа с одной стороны обеспечит заказами компании отрасли, ведь на фоне кризиса, снизился спрос на жилье и кредиты, с другой - даст возможность россиянам приобрести квартиру в новостройке под минимальные проценты.

Михаил Мишустин сообщил, что в мае средняя ставка Центробанка снизилась до 7,4 процентов.

- Есть потенциал и для дальнейшего снижения,- приводит слова премьера РИА Новости. - В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано.

Новая программа предусматривает кредиты не только для граждан, но и для бизнеса. Жители столицы и Санкт-Петербурга смогут взять ипотеку под 6,5 процентов на новостройки, стоимостью до 12 миллионов рублей, для жителей регионов - до 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU