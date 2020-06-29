2020-06-29T12:35:40+03:00
Общество

Осенью состоится премьера второй части фильма «Шугалей»

В продолжении зрители узнают, какая судьба постигла плененных в Ливии социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана
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В сентябре ожидается мировая премьера второй части художественного фильма «Шугалей». Над продолжением работала съемочная группа кинокомпании «Триикс Медиа». Режиссёр киноленты — Максим Бриус, продюсером стал Сергей Щеглов. Во второй части зрители видят Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые находят в ливийском заточении уже больше года. В то время как на Родине продолжаются попытки вернуть их домой, Максим буквально по крупицам собирает важную информацию о Триполи, которая имеет мировую ценность. Рискуя своей жизнью, он каждый раз находит новые способы передать её коллегам.

Напомним, что в основу фильма «Шугалей» легла реальна история похищения российских учёных в Ливии. Максим Шугалей и Самер Суэйфан приехали в Триполи, чтобы провести научное исследование, однако их деятельностью оказались недовольны местные власти. Социологи не успели завершить работу, так как их незаконно поместили в тюрьму «Митига», где они находятся до сих пор. Во второй части фильма зрители смогут узнать новые подробности этой непростой истории.

Премьера первого фильма «Шугалей» состоялась в мае 2020 года на телеканале НТВ. Кинокартина получила большое количество положительных оценок со стороны зрителей.

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